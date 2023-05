Ravanelli: «Inter, ora un’altra consapevolezza! Fuoco, qualità e cattiveria!»

Ravanelli elogia l’Inter dopo l’ultima prova di forza della squadra di Inzaghi (vedi statistiche). L’ex calciatore e allenatore, ospite nella trasmissione “Pressing”, descrive lo stato di forma dei nerazzurri.

SUPERIORITÀ – Fabrizio Ravanelli apprezza la cattiveria messa in campo dall’Inter contro il Verona e, più in generale, nelle ultime partite. L’opinionista di “Pressing”, nel corso della trasmissione di Italia1, afferma: «Secondo me bisogna trovare un equilibrio. Questa squadra anche nelle sconfitte ha fatto bene però, allo stesso tempo, credo che in questo momento i giocatori dell’Inter hanno un’altra consapevolezza. Ma, soprattutto, un’altra cattiveria che sposta gli equilibri anche quando giochi bene. Giocare bene una partita non vuol dire vincerla, bisogna avere quel fuoco dentro che in questo ultimo periodo l’Inter ha. Con la qualità che ha, unita al fuoco e alla determinazione, anche nella fase di finalizzazione, la squadra è nettamente superiore. Secondo me, attualmente, è in grande condizione. Io credo che l’Inter di questa sera si è vista soprattutto nella consapevolezza dei giocatori di far poter male all’avversario».