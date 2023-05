Trevisani: «Inter, la mano di Bremer è stata la svolta! Non mi spiego…»

Trevisani dice la sua sulla probabile formazione che Inzaghi schiererà nelle prossime importanti sfide dell’Inter. Nel salotto di “Pressing”, inoltre, il giornalista risale al punto di svolta nella stagione nerazzurra.

COPPIE D’ATTACCO – Riccardo Trevisani interviene nello studio di Italia1 al termine della partita dell’Inter. Le parole dell’opinionista di “Pressing”: «Ci sono sempre state le prestazioni dell’Inter anche se non vinceva ma qual era l’attacco con la Salernitana? Lukaku-Correa. Idem contro la Fiorentina. Oggi c’erano Dzeko e Lautaro Martinez e hai vinto 6-0. Sono i giocatori a fare la differenza ma messi in uno scacchiere che funziona bene. I probabili titolari per le prossime sfide? Visto che è una scelta molto difficile mi baserei su quelli che sono i risultati. E i risultati dicono che con Dzeko l’Inter ha perso tre partite su ventidue in stagione. Con nessun altro giocatore è così. Penso che contro la Roma Simone Inzaghi schiererà Lukaku-Correa e, poi, contro il Milan giocheranno di nuovo Dzeko e Lautaro Martinez. A centrocampo, tra Mkhitaryan, Brozovic, Barella e Calhanoglu è difficile dirlo. Se devo fare un pronostico dico che non giocherà il turco nel derby. Vedi il 6-0 di oggi e pensi: ma questa squadra come le ha perse undici partite? Non me lo spiego. Il campo di marcia dell’Inter? È stata la mano di Bremer secondo me. Ogni stagione ruota intorno a dei punti di svolta. Io dico che dal fallo di mano di Bremer, il rigore segnato dell’1-1 in una partita in cui l’Inter non aveva giocato bene e stava perdendo, rischiando anche l’accesso alla finale, ha cambiato tutto. Segna il rigore, succede il caos, la maxi rissa, la squalifica, la grazia. Da quel momento Lukaku torna un giocatore che segna tutte le partite».