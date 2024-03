Ranocchia: «Inter, questo è il segreto! Il Genoa? Non molla mai»

Ranocchia è un doppio ex di Inter-Genoa, si trasferì dai rossoblù ai nerazzurri a gennaio 2011. L’ex difensore è in campo al Meazza e ha rilasciato un’intervista a Inter TV.

VINCERE ANCORA – Andrea Ranocchia ha un augurio su Inter-Genoa: «Che partita mi aspetto? Io spero come tutte le ultime, in cui l’Inter farà la partita e cercherà di dominare il gioco. Speriamo si riesca a portare a casa un’altra vittoria. Quanto mi piace che si giochi dal basso? Tantissimo. Una squadra costruita benissimo dalla dirigenza e gestita benissimo dal mister. Si vede che il gruppo è veramente coeso, chiunque gioca lo fa bene. Mi piace lo spirito con cui affrontano le partite, anche sentendo i ragazzi so che la gestione dello spogliatoio è eccezionale».

L’AVVERSARIO – Ranocchia parla di come fermare i due attaccanti Mateo Retegui e Albert Gudmundsson: «Sono giocatori molto bravi. Il Genoa è una buona squadra, allenata molto bene e che esprime un buon calcio. È una squadra che non molla mai come si è visto nelle ultime partite, per fermare questi giocatori deve dominare la gara come ha fatto sempre di recente. Gudmundsson è un po’ più difficile da marcare perché dà meno riferimento, poi spero non ci siano problemi. Ogni partita è a sé, ma credo che non mancherà lo spirito della squadra. Simone Inzaghi è bravissimo a ruotare e dare occasioni a tutti quanti, poi viene ripagato in campo. Lo scheletro dell’Inter è molto forte, con giocatori di esperienza e qualità seppur molto giovani. Non voglio dire che sia un meccanismo perfetto perché la perfezione non esiste, però si capiscono a vicenda in campo: questo è il segreto, secondo me».