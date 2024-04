Ranieri: «Inter grande squadra. Adesso partite impossibili»

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha commentato in conferenza stampa la partita del prestito nerazzurro Gaetano Oristanio, poi ha aggiunto qualcosa sui prossimi match su Dazn.

PRESTAZIONI – Claudio Ranieri ha parlato dopo il pari con il Verona: «La partita di Oristanio? È entrato quando doveva entrare, perché è stato male in Nazionale. È tornato che era bianco come uno straccio, novanta minuti non me li poteva dare e ho preferito partire con Nández, che magari poi finisce un po’ stanco, mettendo lui nell’ultima mezz’ora. Oristanio, Sulemana e Prati danno tutto subito: non c’è bisogno che si scaldino, capiscono subito tutto della partita. Le prossime contro Atalanta, Inter e Juventus? So che adesso abbiamo partite sulla carta impossibili. Dobbiamo essere belli e determinati perché proprio negli scontri più difficili deve uscire fuori il carattere e la qualità della squadra. Ripartiamo da questo, oggi volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Proveremo a fare partite contro tre grandi squadre».