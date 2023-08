Ranieri: «Inter brava e determinata! Avevo una speranza…»

Ranieri in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali del Cagliari, dopo la sconfitta in casa con l’Inter si è complimentato con gli avversari per l’intensità di gioco e la bravura di chiudere subito la pratica.

DETERMINAZIONE – Claudio Ranieri analizza in maniera oggettiva la partita, vinta meritatamente dall’Inter: «Partita difficilissima, sapevamo esattamente tutti i movimenti che facevano, però loro sono bravi. Il primo tempo lo hanno interpretato mille all’ora. Speravo potessero prendere sottogamba la partita sottovalutando il Cagliari, invece sono venuti qui determinati facendo una gran partita. Nel primo tempo abbiamo sbandato diverse volte, poi però abbiamo messo il nostro orgoglio facendo meglio nel secondo tempo, ma a quel punto loro hanno gestito la partita. Potevano fare il terzo gol, invece hanno mantenuto il possesso del pallone senza subire il gol che sull’1-2 poteva riaprire la partita. Noi ci siamo andati vicino, abbiamo giocato a fiammate senza mai mollare. Abbiamo perso ma non siamo usciti confitti come giocatori. È stata una partita che ci ha insegnato tanto, i contrasti sono stati duri e questa è la Serie A. Non dobbiamo demordere».