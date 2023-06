Pruzzo: «Manchester City troppo favorito. Inter, occasione Dzeko»

Non ci sono dubbi sul fatto che il Manchester City parta coi favori del pronostico in vista della partita contro l’Inter. Pruzzo, però, a Radio Radio Mattino prova a indicare qualcosa su cui ribaltare questo essere sfavoriti: Dzeko è una delle opzioni.

COME RIBALTARLA? – Così Roberto Pruzzo su Manchester City-Inter: «Da una parte c’è Erling Haaland e dall’altra c’è Edin Dzeko. Non so se Dzeko ha mai vinto la Champions League (no, ndr): potrebbe essere l’ultima occasione, ci sono corsi e ricorsi storici. Io penso che giochi Dzeko, non faccio fuori nessuno però quando hai quei calciatori lì fai certe scelte. A volte ti esce bene, a volte ti esce male. In generale credo che il Manchester City sia troppo favorito per questa partita: quando va fuori dal suo fortino non è che faccia prestazioni di così alto livello».