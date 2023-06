Prima Pagina IN Edicola: non ci resta che l’Inter. Correa recupera

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi sorride, anche Correa e Micki in finale. Due recuperi molto importanti per la panchina. Oggi la partenza della squadra per Istanbul. Guardiola ritrova Walker in difesa.

TUTTOSPORT

Fiorentina, così fa male. La coppa vola via al 90′. Ci resta l’Inter in Champions.