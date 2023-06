Marinozzi: «Inter squadra particolare per Guardiola! Una difficoltà»

Come mettere in difficoltà il Manchester City di Guardiola? Prova a spiegarlo Marinozzi, nel post partita della finale di UEFA Europa Conference League Fiorentina-West Ham (vedi articolo). Da Sky Sport, il giornalista segnala delle armi che l’Inter potrebbe sfruttare sabato.

OCCHIO ALL’AVVERSARIO – Andrea Marinozzi ritiene il Manchester City nel momento migliore della stagione: «Contro l’Inter al 100%? Sì. Ha giocato bene contro il Manchester United, ha gestito bene la partita. Mi ha colpito la capacità di difendersi anche quando sono dietro, hanno capito che non possono sempre dominare la partita ma che devono difendersi in area di rigore. Probabilmente giocherà Nathan Aké perché Kyle Walker non sta bene, probabilmente ci saranno quattro centrali. Questo è un elemento nuovo per Pep Guardiola, oltre alle qualità che hanno perché la riaggressione è straordinaria. Andare lì per cercare di togliere il possesso al Manchester City è una bella frase, che ci fa capire cosa vorrà fare l’Inter».

IL VANTAGGIO – Nonostante la forza dell’avversario, per Marinozzi c’è qualcosa che l’Inter può sfruttare: «Cos’ha dalla sua parte? Una prima costruzione di altissimo livello, che è aumentata quest’anno con l’arrivo di André Onana. Può alternare il gioco corto, visto che credo ci sarà Marcelo Brozovic, alla palla lunga per gli attaccanti, per questo credo possa esserci Edin Dzeko anziché Romelu Lukaku. E un’altra difficoltà che può avere Guardiola è che l’Inter è una squadra particolare: lui non ha affrontato, nel suo percorso di quest’anno, una squadra così. Forse il Brentford, dove ha perso, ma l’Inter ha più qualità: sono elementi».