Prima Pagina IN Edicola: Interspac prosegue, Cottarelli dà il resoconto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Milan aggancia l’Inter, il Napoli contro la Sampdoria può tornare in vetta.

TUTTOSPORT

Il progetto Interspac. Cottarelli: «Meno debiti, più tifosi». L’economista, promotore dell’azionariato popolare nerazzurro: «Risposta subito positiva».