Pieri: «Fabbri sul gol della Fiorentina ha visto male! Netto fallo per l’Inter»

Pieri stanga l’arbitro Fabbri per la direzione di gara in Fiorentina-Inter. L’ex direttore di gara, nel corso di 90° minuto su Rai 2, fa la moviola della partita e trova tanti errori.

BOCCIATO – Tiziano Pieri fa la moviola: «Michael Fabbri, il direttore di gara di Fiorentina-Inter, ha diretto male la partita. Sull’1-0, il gol del vantaggio viola, c’è un netto fallo in questa occasione. Poi l’azione prosegue, Nicolas Gonzalez mette in mezzo per Riccardo Sottil che segna. Ma Gonzalez si disinteressa del pallone, dà una spallata a Milan Skriniar e lo sposta. Cosa può aver portato all’errore? Non penso la differenza di fisico, ha visto male l’episodio a mio modo di vedere. L’Inter poi protesta per un fallo di mano di Cristiano Biraghi al limite dell’area: il VAR non può intervenire perché è fuori, ma è un fallo evidente. Sul gol annullato all’Inter, bellissima azione, Ivan Perisic è di poco avanti: molto bravo in questo caso l’assistente Matteo Passeri. Fabbri gestisce male anche l’espulsione di Gonzalez: la reazione fa capire che non ha creato un rapporto coi giocatori. L’espulsione è giusta, ma c’era un fallo clamoroso con una trattenuta reiterata. Per tutto l’arco della gara non ha saputo creare un rapporto coi giocatori, una prestazione infelice».