Altobelli: «Inter, dopo cinque partite tanti primati! A Firenze serviva vincere»

Altobelli sottolinea non solo il primato in classifica dell’Inter (in attesa di sapere cosa farà il Napoli). L’ex attaccante nerazzurro, ospite di 90° minuto su Rai 2, segnala anche altri dati.

TANTI DATI CONFORTANTI – Alessandro Altobelli vede una squadra in salute: «L’Inter in questo momento, dopo cinque partite, è la squadra che ha preso meno gol, che ha segnato più gol, con più giocatori diversi. E ha tre punti in più rispetto alla scorsa stagione. La Fiorentina ha creato delle difficoltà, poi nel primo tempo non ha chiuso la partita e nel secondo c’è stato un cambio netto. Inter, Milan, Juventus e Roma quando fanno i cambi sono più forti di quelli che giocano, e la differenza l’abbiamo vista. L’Inter poteva fare una vittoria ancora più larga, ma era importante vincere perché la Fiorentina non è una squadra facile da incontrare».