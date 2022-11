Prima Pagina IN Edicola: Inter, Lautaro Martinez cade. Tocca a Brozovic

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Fango Argentino. Leo segna su rigore ma il debutto della Seleccion è da incubo: tre reti in fuorigioco e la paura ancora di fallire. I campioni del Mondo partono alla grande. Oggi tocca Croazia, Germania, Spagna e Belgio.

TUTTOSPORT

Argentina choc. Incubo Messi: «Devastati».