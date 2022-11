Pedullà: «Tutti guferanno il Napoli contro l’Inter! Ma ha un vantaggio»

Il 4 gennaio la Serie A riprenderà dopo la sosta per i Mondiali con una partitissima: Inter-Napoli. Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, valuta la differenza in classifica tra le due squadre.

IL DISTACCO – Alfredo Pedullà prova a spiegare perché la squadra di Luciano Spalletti ha fatto il vuoto in classifica: «Altrove c’è chi non ha potuto muoversi secondo il blasone del brand, mi riferisco all’Inter, o di chi ha dovuto smontare tante volte come la Juventus. Altre situazioni sono ripartite da zero. Quando ripartiremo, poi ovviamente i pronostici sono fatti per essere sbagliati, mentre tutti guferanno il Napoli sperando che perda con l’Inter e non vinca con la Juventus gli altri dovranno fare. Questo è il vantaggio che ha il Napoli».