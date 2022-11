Biasin: «Thuram, tentativo Inter. Non credo a gennaio per un motivo»

Thuram è uno dei nomi di cui si parla con frequenza in chiave mercato Inter in questi giorni. Biasin, in collegamento con Calciomercato.it, esclude che possa arrivare a gennaio ma mantiene aperta la porta.

ACQUISTO POSSIBILE – C’è un parametro zero che fa gola, ma che Fabrizio Biasin ricorda sarebbe potuto arrivare ad agosto 2021: «Lì in pochi conoscevano Marcus Thuram, ma l’Inter aveva una preferenza. Piero Ausilio l’aveva seguito, poi quell’estate Thuram si fa male quando era a un passo dall’Inter. Simone Inzaghi preferisce Joaquin Correa, l’Inter lo prende e arrivederci Thuram. Adesso sta tornando in forma, sta facendo una grandissima stagione ed è in scadenza. È tornato d’attualità: prima c’era solo l’Inter, adesso altre settecento squadre. L’Inter spera di convincere il ragazzo ad accordarsi per la prossima stagione, c’è chi dice di gennaio mettendo sul piatto una decina di milioni. Io a questa cosa non credo, intanto perché servono una decina di milioni. La seconda cosa è che devi trovare gli spazi, perché uno deve uscire. Correa? Come se fosse facile… Pesa tantissimo anche l’infortunio, perché se avesse disputato il Mondiale magari poteva esserci. Il tentativo dell’Inter c’è, magari per giugno se riesce a tenere il ragazzo tranquillo. Però purtroppo c’è tanta concorrenza, perché Thuram piace a tanti».