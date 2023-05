Prima Pagina IN Edicola: Coppa da Inter, finale delle finaliste

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter e Fiorentina: la finale delle finaliste. All’Olimpico profumo di Europa. C’è qualcosa di grande che questa finale di Coppa Italia ci racconterà. Stadio Olimpico ore 21, sold out come solo José Mourinho sa fare qui, Inter e Fiorentina, l’una contro l’altra. La finale della finaliste: suona bene ed è bello, bellissimo, per chi ne è protagonista. Ora la coppa nazionale, poi l’Europa da conquistare…

TUTTOSPORT

Coppa da Inter, ma c’è il cuore Viola. A Roma Italiano sfida lo specialista Inzaghi. Frey: «Non è scritta». La Fiorentina rivuole il trofeo dopo 22 anni contro i nerazzurri in versione Champions League. Uno scontro che si allarga al palazzo della Lega.