Prima Pagina IN Edicola: Inter, Mourinho segna il futuro di Inzaghi!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter decide Mourinho. La Roma, San Siro e la sfida del cuore. «La squalifica? Non cambio, voglio vincere». José premiato nel suo Paese per i ventidue anni di attività. E tra dieci giorni può segnare il futuro di Inzaghi in nerazzurro.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.