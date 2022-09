Lukaku, prime indicazioni confortanti in vista di Inter-Roma

Lukaku ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti, nella prima seduta dopo l’Udinese (vedi articolo). Per Sky Sport le prime indicazioni sul recupero dall’infortunio, in vista di Inter-Roma, sono positive.

VERSO IL RECUPERO – L’Inter si aggrappa a Romelu Lukaku per superare le difficoltà di inizio stagione. Nel pomeriggio c’era anche il belga ad Appiano Gentile, alla ripresa degli allenamenti. Ancora non in gruppo, complice l’infortunio di quasi un mese fa, ma nei prossimi giorni dovrebbe essere reintegrato del tutto. Andrea Paventi, in un servizio per Sky Sport 24, parla di un ritorno dopo la sosta. In Inter-Roma, sabato 1 ottobre alle ore 18, Lukaku dovrebbe essere quantomeno a disposizione.