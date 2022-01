Prima Pagina IN Edicola: Inter-Juventus, Supercoppa e mercato. Veron carica

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La Supercoppa della verità. Stasera (ore 21) al Meazza il derby d’Italia è la finalissima più attesa. Inzaghi per l’egemonia Inter, Allegri per il riscatto Juventus. Simone: «Non ci sono favoriti». Dzeko-Lautaro Martinez coppia d’attacco, a centrocampo torna Calhanoglu. Max con Dybala in panchina, Szczesny senza Super Green Pass. La gioca Veron: «Vincono i nerazzurri». L’argentino decisivo nel 2005. «Simone ha trasformato la squadra, Max paga l’addio di Cristiano Ronaldo».

TUTTOSPORT

Supercoppa per Scamacca. Inter-Juventus (Canale 5, ore 21) assegna il primo trofeo della stagione, ma la sfida proseguirà sul mercato: i bianconeri vorrebbero subito l’attaccante, obiettivo dei nerazzurri per giugno. Bremer 2025! Patto col brasiliano: firma, poi eventuale cessione a peso d’oro.