Bremer, Inter lo mette in cima: cala il prezzo a giugno? Un’altra pista – AP

Bremer è il primo nome sulla lista dell’Inter. Secondo quanto rivelato da Pedullà nel corso di Sportitalia Mercato, il club nerazzurro ha mollato altre piste proprio per dare priorità al difensore del Torino

OBIETTIVO PRINCIPALE – Gleison Bremer per il dopo Stefan de Vrij? Secondo Alfredo Pedullà, il difensore del Torino è assolutamente in cima alla lista dell’Inter: «Non dimentichiamo che Bremer ha un contratto in scadenza nel 2023, la valutazione di 30 milioni di euro è quella di gennaio. A me risulta che l’Inter lo abbia messo al primo posto, per questo ha mollato Matthias Ginter e altre piste. Tiene Luiz Felipe, ma Bremer è il difensore che a loro piace di più. Non so quanto chiederà il Torino a un anno dalla scadenza, penso che 30 milioni possa darteli solo un club inglese. Con la mentalità nostra a giungo potrà scendere il prezzo».