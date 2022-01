Graziani: «Inter, ancora tante variabili ma la più forte. Napoli penalizzato»

Graziani ipotizza più un derby fra Inter e Milan per vincere la Serie A, che un ritorno del Napoli. L’ex attaccante, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, mette a confronto le prime del campionato.

CORSA A DUE? – Francesco Graziani si esprime su chi può vincere la Serie A: «Avevamo detto, anche in virtù del fatto che aveva vinto il campionato precedente, che nella griglia di partenza ci fosse l’Inter come prima. Poi, dopo dieci giornate, Milan e Napoli si erano avvantaggiate molto sull’Inter. A un certo punto era a sette punti da queste due squadre, che erano appaiate, poi ha iniziato ad avere una gran continuità di rendimento. L’ultima era l’ottava vittoria consecutiva, Milan e Napoli hanno avuto difficoltà e c’è stato il sorpasso. Sapevamo che l’Inter era la squadra più forte del campionato, ma non sappiamo ancora chi avrà la meglio. Ci sono tanti scontri diretti e altre variabili: il Milan se la può giocare, il Napoli è stato penalizzato dalla Coppa d’Africa e dalla perdita di giocatori importantissimi».