Preiti: «Credo nella professionalità di Skriniar. Bandiere non esistono»

Il direttore sportivo Antonello Preiti ha commentato dagli studi di Sportitalia il caso Milan Skriniar per l’Inter. Il giocatore rimarrà in questa seconda parte di stagione a Milano, cosa succederà adesso?

PROFESSIONALE – Il caso Milan Skriniar si chiude nel peggiore dei modi. Il giocatore rimarrà ancora a Milano, l’Inter non ricaverà nulla dalla sua partenza. Antonello Preiti ha commentato così su Sportitalia la situazione: «L’Inter ha perso 50 milioni senza avere la certezza del rinnovo di contratto. Nell’ultima sessione di mercato l’offerta del PSG era ridicola per il valore del giocatore, probabilmente a questo punto siamo nel 2023 e da domani Skriniar giocherà. Credo nella professionalità dei calciatori, Skriniar ha bisogno dell’Inter, l’Inter ha bisogno di lui per raggiungere i propri obiettivi, almeno la Champions League. Sono anni che le bandiere non esistono più, ma la professionalità dello slovacco è sicuramente alta».