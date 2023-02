FOTO – Dzeko applaude la sua Inter dopo la vittoria in Coppa Italia: «Semifinale!»

Dzeko esulta per la semifinale di Coppa Italia conquistata dall’Inter (vedi pagelle). Dopo la vittoria contro l’Atalanta l’attaccante pubblica sui social uno scatto della serata a San Siro.

FESTEGGIAMENTI – Edin Dzeko parte dalla panchina in Inter-Atalanta, lasciando il posto al compagno in ripresa Romelu Lukaku. L’attaccante bosniaco, però, subentra nei minuti finali della gara di Coppa Italia, potendo festeggiare insieme al resto della squadra l’accesso alla semifinale. Come scrive sul proprio profilo Instagram, in aggiunta allo scatto pubblicato: «Semifinale!». Intanto il bomber nerazzurro scalda i motori per il derby milanese di domenica prossima!