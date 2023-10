Pradè sicuro: «La Fiorentina ha un piano: sarà pronta in un caso!»

La Fiorentina ha vinto contro il Napoli prima della sosta per le nazionali ed è così salita al quarto posto in classifica, a -2 dall’Inter e a -4 dal Milan primo. Pradè ha così parlato del percorso che la Viola secondo lui può fare.

PRONTA − Daniele Padrè, a Sky Sport, ha parlato in occasione dell’inaugurazione del Viola Park e ha affermato per quanto riguarda la stagione 2023/24 in Serie A che la Viola punta a fare: «Quarto posto? In caso di caduta delle altre la Fiorentina si farò trovare pronta». L’insidia per l’Inter e non solo è perciò dietro l’angolo.