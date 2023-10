Criscitiello: «Nessuna sentenza contro Lautaro Martinez! Vi spiego»

Criscitiello si schiera assolutamente dalla parte di Lautaro Martinez, contro la pesante accusa svelata nella giornata di oggi, e soprattutto contro il racconto strumentalizzato di molti media. Nel corso di Sportitalia, il giornalista chiarisce nel dettaglio.

ACCUSE GRAVI – Michele Criscitiello prende le difese dell’attaccante dell’Inter, e spiega: «Lautaro Martinez è stato accusato di aver licenziato la tata, malata di tumore e che purtroppo ha poi perso la battaglia con la malattia. Oggi su tutti i siti è stato detto che il motivo del licenziamento è stato proprio la malattia. Lautaro però non ha assolutamente licenziato la ragazza perché malata. Anzi, il calciatore l’aveva portata dall’Argentina in quanto amica di famiglia e l’aveva aiutata nel trovare le cure. Il motivo del contenzioso riguarda il calcolo del periodo di conforto, cioè quando la ragazza non poteva più lavorare e avrebbe dovuto passare all’INPS. Il contenzioso riguarda la cifra. La famiglia della tata ha fatto causa alla famiglia di Lautaro Martinez al Tribunale di Milano chiedendo 12.000 euro. A Lautaro viene poi proposta la conciliazione, sotto forma del pagamento di 6.000 euro. A questo punto l’attaccante rifiuta di pagare per principio dopo che la famiglia dell’ex collaboratrice gli ha fatto causa. Non c’è nessuna sentenza contro Lautaro Martinez, oggi il giudice ha dichiarato che Lautaro dovrà pagare 1.070 euro più le spese legali. L’unica incongruenza della storia riguarda il fatto che il calciatore fosse o meno a conoscenza della malattia, come dichiarato dal post Instagram quest’oggi in contraddizione con quanto dichiarato dai suoi avvocati».