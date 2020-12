Pistocchi: “Inter, solo 2 giocherebbero titolari nella Juventus. Eriksen…”

Maurizio Pistocchi

Maurizio Pistocchi ha parlato di quali giocatori dell’Inter di Antonio Conte giocherebbero titolari, a suo dire, nella Juventus di Andrea Pirlo

BARELLA E LUKAKU – Maurizio Pistocchi ha risposto a delle domande da parte di utenti riguardanti l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo. In particolare, ha replicato a chi gli chiedeva quali giocatori nerazzurri giocherebbero titolari in quella bianconera. Secondo lui, “Barella + Lukaku“.

ERIKSEN E HAKIMI – Ed ha poi spiegato a un’altra persona perché non abbia elencato Christian Eriksen e Achraf Hakimi. “Eriksen è un trequartista e se la giocherebbe con Ramsey e Kulusevski ( per me il + forte) Hakimi ora come ora fa la panca a JCuadrado“.