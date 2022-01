Pistocchi: «Inter e Juventus, acquisti Gosens e Vlahovic non accettabili»

Maurizio Pistocchi, durante la trasmissione il “Diabolico e il Divino”, in onda su New Sound Level 90FM, ha commentato gli acquisti di Gosens e Vlahovic rispettivamente di Inter e Juventus. Il giornalista ribadisce l’indebitamento delle due squadre

TENDENZA − Pistocchi sugli acquisti di Inter e Juventus e sul sistema calcio: «L’argomento è molto semplice: sia Gravina che De Siervo e Marotta hanno chiesto allo Stato i ristori vantando il punto di vista culturale e sociale dello sport. Dal punto di vista economico e dell’immagine però il sistema calcio in Italia non è uguale a quello inglese, spagnolo o tedesco. Lo stato ha ragione, il calcio deve dimostrare una nuova tendenza. Deve avere bilanci più seri e sanzionare chi non rispetta le regole. L’Inter che sta finanziando un bond da 451 milioni di euro ed è la società più indebitata d’Italia, annuncia l’acquisto per 30 milioni di Robin Gosens, la Juventus che è la seconda più indebitata annuncia affare da 150 milioni come Dusan Vlahovic. In quest’ultimo triennio Inter, Milan, Roma e Juventus hanno perso un miliardo e 300 milioni di euro. Non è più accettabile un calcio di questo tipo anche nei confronti della gente che ha perso il lavoro a causa della pandemia. Offensivo sentire ingaggi di sette milioni di euro».