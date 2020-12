Pistocchi: “Conte, stampa lo contesta per Eriksen. PerÃ² nella Juventus…”

Pistocchi: “Conte, stampa lo contesta per Eriksen. Però...

Maurizio Pistocchi ha scritto un messaggio su Twitter parlando della stampa che contesterebbe Antonio Conte per Christian Eriksen e non allo stesso modo Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, per Paulo Dybala

POST – Queste le parole di Maurizio Pistocchi all’interno di un messaggio pubblicato tramite il proprio account Twitter. “A Conte la stampa contesta il mancato utilizzo di Eriksen a Gasperini la lite con Papu Gomez. Però è normale che il MigliorGiocatore della SerieA 2019/20 non sia più titolare nella Juventus. #pirlolandia“.