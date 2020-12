Inter-Spezia, Italiano senza Chabot ne recupera due. Panchina AgoumÃ©?

Inter-Spezia, Italiano senza Chabot ne recupera due. Panchina Agoumé?

Vincenzo Italiano Spezia

Inter-Spezia, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Chabot in difesa, pronto il sostituto. Due recuperi a centrocampo, si candidano per una maglia da titolare: Agoumé scivola in panchina?

LE ULTIME – Inter-Spezia, Italiano sostituirà con molta probabilità lo squalificato Chabot con il difensore croato Erlic. A centrocampo invece recupera due giocatori fondamentali: Pobega e Ricci. Il secondo in particolare in questa stagione ha raccolto ben undici presenze, tra i più utilizzati dal tecnico, e si candida per una maglia da titolare. In panchina potrebbe scivolare proprio Lucien Agoumé, giovane centrocampista francese di proprietà dell’Inter in prestito allo Spezia, che in questa stagione ha raccolto solo due presenze e qualche altro scampolo di partita. L’ultima giocata proprio contro il Bologna la scorsa partita, nel 2-2 interno. In attacco inamovibile N’Zola, già a quota sei gol in stagione, con lui sicuro del posto anche Gyasi, uno solo tra Farias e Agudelo.