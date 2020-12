Capello: “Inter in un momento solido, ma Napoli puÃ² fare un ragionamento”

Capello: “Inter in un momento solido, ma Napoli...

Fabio Capello

Fabio Capello ha parlato della corsa scudetto che vede l’Inter tra le squadre in lotta per il titolo, così come il Napoli

SCUDETTO – Queste le parole di Fabio Capello nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”. «Favorita? Molto difficile. La squadra che mi ha impressionato di più è stata l’Atalanta. È quella che ha fatto il salto di mentalità, gioca le partite da Champions, come contro la Juventus, gioca alla pari. È una squadra che ha una mentalità diversa rispetto a tutte le altre. L’Inter è in un momento solido perché ha fatto la partita, però la squadra che mi ha impressionato è la stata, la seconda di più, è stato il Napoli. Ricordo quando perdemmo una partita con la Roma a Milano. Entrai nello spogliatoio e dissi ai ragazzi. “Oggi sono contento perché ho capito che possiamo vincere il campionato”. E io credo che il Napoli possa fare lo stesso ragionamento».