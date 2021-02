Pirlo: Â«Sconfitta con l’Inter Ã¨ stata punto di partenza. Squadra cresciutaÂ»

Pirlo: «Sconfitta con l’Inter è stata punto di partenza. Squadra cresciuta»

Andrea Pirlo Juventus

Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus, è tornato a parlare dell’Inter e della sconfitta subita in campionato dai bianconeri.

PERCORSO – Queste le parole di Andrea Pirlo: «È un percorso in crescita, arriva da una sconfitta con l’Inter in campionato. Per fortuna, dopo quella partita, abbiamo avuto l’occasione di giocare e vincere una finale e la squadra ha capito dove ha sbagliato ed ha alzato il livello, iniziando un cammino più convincente. Ho sempre detto che avevamo bisogno di tempo, dovevamo crescere e migliorare su tante situazioni. Da lì siamo ripartiti»