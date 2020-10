Pioli non cambia: in Inter-Milan confermati nove su undici – Sky

Pioli Milan

Stefano Pioli sta vivendo l’attesa di Inter-Milan in modo molto più positivo rispetto al collega Conte. Non solo la guarigione di Ibrahimovic dal Coronavirus, ma anche un altro rientro importante. Ecco la probabile formazioni dei rossoneri.

CONFERME – Stefano Pioli sta preparando Inter-Milan (in programma sabato 17 ottobre alle ore 18) all’insegna della conferma. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a “Sky Sport”, il tecnico rossonero non opererà grandi stravolgimenti alla sua formazione. Davanti a Gianluigi Donnarumma, Calabria e Theo Hernandez presidieranno le fasce. Al centro, con ogni probabilità tornerà Alessio Romagnoli (fuori da luglio), al fianco di Simon Kjaer. Nessun dubbio nemmeno in mediana per Pioli, che schiererà ancora Bennacer e Kessie. Panchina quasi certa, quindi, per Sandro Tonali, protagonista del derby di mercato in estate. Sulla trequarti Calhanoglu e Saelemaekers sono titolari indiscussi, l’unico dubbio riguarda il terzo componente. Al momento, nel ballottaggio Brahim Diaz sarebbe in vantaggio su Samuel Castillejo. Davanti, invece, spazio per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ormai negativizzato rispetto al Coronavirus. Confermati pertanto nove undicesimi della formazione che al momento si ritrova a punteggio pieno in Serie A. Da vedere come Antonio Conte assemblerà la formazione dell’Inter, dovendo fare i conti con numerose difficoltà.