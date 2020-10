Italia-Olanda, spazio a Danilo D’Ambrosio? Le riflessioni di Mancini – Sky

Danilo D’Ambrosio Italia

Italia-Olanda (mercoledì alle 20.45) chiuderà la pausa nazionale azzurra di questo autunno. Danilo D’Ambrosio potrebbe essere schierato in campo dal 1′ dal ct Mancini, secondo quanto riporta “Sky Sport”.

DUTTILE – Dopo la scorpacciata contro la Moldavia (6-0), l’Italia contro la Polonia ha faticato più del previsto. Una sfida conclusa 0-0, e che obbliga Roberto Mancini a tentare il supercolpo contro l’Olanda. Una vittoria contro gli Oranje certificherebbe il primo posto degli Azzurri nel gruppo 1 della Lega A della Nations League. Una gara potenzialmente decisiva, che semplificherebbe non poco il prosieguo dell’Italia nella manifestazione. Pertanto è necessario mettere da parte gli esperimenti di formazione visti ieri, e scegliere gli undici migliori. Secondo quanto riporta Marco Nosotti a “Sky Sport”, tra questi potrebbe esserci Danilo D’Ambrosio. Anche il ct azzurro è un grande estimatore della duttilità e dell’affidabilità dell’esterno dell’Inter. Finora D’Ambrosio non si è mai alzato dalla panchina nel duplice impegno della Nazionale, ma facile che mercoledì parta dal 1′. Per lui si apriranno chiaramente le porte della corsia di destra, dove il 32enne partirebbe da posizione più arretrata. In attesa poi di rientrare a Milano e mettersi subito a disposizione di Antonio Conte. Sabato c’è il derby Inter-Milan e, con le positività di Skriniar e Bastoni al Coronavirus, il numero 33 nerazzurro sarà chiamato agli straordinari.