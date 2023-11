Pioli: «Milan, in testa l’obiettivo di essere competitivi in Italia e Europa!»

Alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund Stefano Pioli rimarca gli obiettivi del suo club. I rossoneri non vogliono mollare in campionato, dove l’Inter è prima, e il percorso in Champions League.

MENTALITÀ – Stefano Pioli, intercettato dai giornalisti di Sky Sport 24, dichiara: «Domani può cambiare la stagione? Tutte le partite possono cambiare la stagione. Il nostro obiettivo lo sappiamo: è da inizio stagione che abbiamo in testa di voler essere competitivi nel campionato italiano e in Europa. Domani è un passaggio importante, quasi decisivo, e lo affronteremo con la giusta mentalità. Siamo stati compatti soprattutto nelle difficoltà. Tanti infortuni? Sì ma ciò non toglie che secondo me noi abbiam pagato delle situazioni in campionato, soprattutto nei secondi tempi, dove non è stato il nostro atteggiamento mentale a non esser stato così forte per permetterci di portare qualche punto in più che avevamo sotto mano. Qualche nostro errore c’è stato e ci abbiamo lavorato. Speriamo che le cose possano proseguire meglio».