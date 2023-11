Trevisani: «Gol Inter? Criminalizzato Gatti, ma azione favolosa! Una domanda»

L’Inter ieri ha pareggiato 1-1 con la Juventus con una splendida azione corale finalizzata alla perfezione da Lautaro Martinez. Trevisani, all’indomani del derby d’Italia, si sofferma su quello (e non molto altro) nello studio di Sport Mediaset.

NON PIACIUTA – Riccardo Trevisani su Juventus-Inter: «Tutto da buttare? Sull’estetica sì. Nel senso: la partita è stata noiosa, nel secondo tempo le squadre sono rientrate in campo come se fossero all’85’ e l’1-1 tutto sommato non fosse da buttare. Se vogliamo mandare un messaggio per il nostro calcio, anche da esportare e migliorare, Juventus-Inter seconda contro prima dovrebbe regalarci qualcosina in più. La sensazione era che di gran lunga tutte e due preferivano non perdere piuttosto che vincere: non è proprio un grande messaggio a novembre, può esserlo a maggio se una delle due è davanti».

BENE POCO – Trevisani aggiunge: «Salviamo i gol. Nell’1-1, abbastanza preventivabile, ancora di più lo erano i gol dei centravanti. Il gol di Dusan Vlahovic nasce da un errore di Denzel Dumfries ma è una gran costruzione tecnica di Federico Chiesa. Poi arriva Vlahovic, mancino che fa un gol splendido di destro: la mette nell’unico punto dove Yann Sommer non può arrivare. A gol bellissimo è arrivata la risposta altrettanto bellissima. Anche qui ci sono errori di Daniele Rugani, Filip Kostic, Gleison Bremer e Federico Gatti, ma c’è bravura nella costruzione dell’Inter di Sommer, Dumfries, Nicolò Barella e di un eccezionale Marcus Thuram. Poi il movimento di Lautaro Martinez è una roba favolosa: viene criminalizzato Gatti, ma si sarebbe trovato nella situazione di mille altri difensori. È quasi un gol indifendibile per la perfezione con cui è stato fatto, come quello della Juventus. La domanda è: ma se siete capaci di fare cose così belle perché non le fate per tutta la partita, anziché farci annoiare 90′?»