Piccinini: «Inter, X di Napoli ha dato certezze! Due non al 100%»

Sandro Piccinini ha parlato negli studi di Amazon Prime Video della sfida di questa sera tra Inter e Liverpool, analizzando il modo in cui le due squadre arrivano al grande appuntamento europeo.

CERTEZZE RITROVATE – Così Piccinini sulle condizioni in cui l’Inter arriva alla gara con il Liverpool: «Ci arriva bene perché se la sconfitta nel derby aveva creato qualche malumore, il pareggio con il Napoli ha dato certezze. Peccato per l’assenza di Barella, per il resto l’Inter ci arriva bene con la consapevolezza di aver fatto bene e con un trofeo in bacheca. Sapendo però di affrontare una grande del calcio internazionale, quindi con le dovute cautele».

FORMA E SCELTE – Piccinini si è poi concentrato sulle scelte di Klopp in vista di Inter-Liverpool: «Mané e Salah sono ritornati dalla Coppa d’Africa, non saranno al 100% ma non è che sono reduci da infortuni, hanno giocato sette partite cosa che avrebbero fatto anche con il Liverpool. Sono due fuoriclasse molto temibili. In queste ultime due partite Thiago Alcantara ha fatto vedere il suo talento e quindi Klopp punterà su di lui».