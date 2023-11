Piccari: «Inter squadra al top in Italia. La domanda»

Marco Piccari, Direttore di TMW Radio, ha parlato dell’Inter a seguito della vittoria in casa del Salisburgo.

VITTORIA – Queste le parole di Marco Piccari nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Che messaggio arriva dalla vittoria dell’Inter di ieri? L’Inter ha anche gestito, la vittoria di ieri testimonia ancora una volta come l’Inter sia una squadra al top in Italia. La domanda è se Inzaghi sia il miglior allenatore della Serie A. Lo abbiamo criticato giustamente lo scorso anno per le tante partite perse in campionato, ma è arrivato in finale di Champions League e se l’è giocata. Quella finale ha dato grande consapevolezza all’Inter, sono andati via alcuni giocatori che portavano un po’ di malumore nello spogliatoio. Lasciamo stare Lukaku, ma anche Brozovic e Skriniar creavano dei problemi. Calhanoglu regista è una sua invenzione e la connessione con Lautaro Martinez è superiore anche di quella che l’argentino aveva con Conte».