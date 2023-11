Inter agli ottavi di Champions League: tutte le combinazioni per il primo posto

L’Inter da ieri sa di essere già agli ottavi di Champions League. Non è ancora però finita la fatica europea per il 2023: c’è ancora da raggiungere il primo posto, nel duello con la Real Sociedad.

CHAMPIONS LEAGUE – CLASSIFICA GRUPPO D

Real Sociedad 10 (+5 differenza reti, 7 gol fatti e 2 subiti)

Inter 10 (+3 differenza reti, 5 gol fatti 2 subiti)

Salisburgo 3 (-2 differenza reti, 3 gol fatti 5 subiti)

Benfica 0 (-6 differenza reti, 1 gol fatto 7 subiti)

CHAMPIONS LEAGUE – IL CALENDARIO

QUINTA GIORNATA

Benfica-Inter mercoledì 29 novembre ore 21

Real Sociedad-Red Bull Salisburgo mercoledì 29 novembre ore 21

SESTA GIORNATA

Inter-Real Sociedad martedì 12 dicembre ore 21

Red Bull Salisburgo-Benfica martedì 12 dicembre ore 21

L’INTER ARRIVA PRIMA SE

– Batte la Real Sociedad all’ultima giornata, con qualsiasi combinazione di risultati il 29 novembre. Questo perché sarebbe o sopra i baschi o a pari punti (in caso di sconfitta a Lisbona e vittoria della Real Sociedad contro il Red Bull Salisburgo). In caso di arrivo a pari punti conta lo scontro diretto, dopo l’1-1 di San Sebastián “basta” vincere per il primato.

– Fa più punti della Real Sociedad nelle due giornate. In caso di mancata vittoria all’ultima giornata per rendere attiva questa casistica servirebbe un pareggio a Milano (con una sconfitta secondo posto aritmetico) e fare meglio dei baschi il 29 novembre (ossia vincere col Benfica con mancata vittoria della Real Sociedad, o pareggiare a Lisbona con contemporaneo successo del Red Bull Salisburgo).

– Finisce a pari punti contro la Real Sociedad pareggiando lo scontro diretto ma rimontando differenza reti e gol segnati. In caso di doppio pareggio e chiusura a pari punti il primo criterio è la differenza reti, a oggi favorevole di due per la Real Sociedad. Rimontandola alla quinta giornata sarebbe possibile anche ottenere un pareggio all’ultima giornata. In caso di parità anche nella differenza reti contano i gol segnati (a oggi sempre avanti gli spagnoli di due). A seguire si contano: maggior numero di gol segnati in trasferta nel girone (a oggi Real Sociedad 3 Inter 2); maggior numero di vittorie nel girone (a oggi 3-3); maggior numero di vittorie in trasferta nel girone (a oggi 2-1); minor numero di punti disciplinari fra cartellini rossi (3 punti) e gialli (1 punto), miglior coefficiente UEFA.