Piccari: «Acerbi assolto, solito episodio di giustizia made in Italy»

Marco Piccari, Direttore di TMW Radio, ha parlato dell’assoluzione di Francesco Acerbi per insufficienza di prove.

CASO ACERBI – Queste le parole di Marco Piccari nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa penso della decisione della Giustizia Sportiva sul caso Acerbi? Mi è piaciuto molto il comunicato del Napoli, mi è piaciuta molto la presa di posizione di Juan Jesus e chiarisco subito che credo al brasiliano. È il solito modo per fare 0-0, c’è una mancanza di prova per uno che comunque si è macchiato di un’offesa. Mi sono messo nei panni dei tifosi, un tifoso che fa un insulto razzista viene subito punito, mentre invece qui c’è stato il solito episodio di giustizia made in Italy. In questo manca anche la mano della Federazione, che ho come l’impressione che stia provando a tutelare dei giocatori che potrebbero essere protagonisti all’Europeo. Serve una presa di posizione forte da parte dei giocatori. Certe situazioni possono restare in campo, ma questa no. Adesso i giocatori di colore devono uscire dal campo appena sentono certe parole. Il fatto c’è ma manca la prova, Acerbi non è stato assolto perché il fatto non sussiste. Questa non è una vittoria per Acerbi, per questo bisogna evitare alcuni tweet come quello della compagna. La giustizia non è e non sarà mai uguale per tutti. Ci sono telecamere che vanno a prendere il singolo tifoso che dalla curva insulta un giocatore, mi volete dire che tra le 18 telecamere che ci sono in campo non c’è un’immagine chiara del dialogo tra Acerbi e Juan Jesus? Mi arrendo anche io, pensavo di poter credere ancora alla Giustizia Sportiva».