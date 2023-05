Pessina regala la vittoria al Monza nel finale! Rimontato il Sassuolo

Il Monza vince 1-2 in rimonta contro il Sassuolo grazie al gol di Matteo Pessina quasi allo scadere della partita, rimonta completata contro i neroverdi.

IN RIMONTA – Terza vittoria consecutiva per il Monza che ribalta il risultato in casa del Sassuolo. Sbloccano la partita proprio i padroni di casa con Domenico Berardi dagli undici metri dopo il tocco di mano di Armando Izzo in area. Nel secondo tempo Ciurria trova il gol del momentaneo pareggio grazie all’assist di Birindelli, ma l’episodio che cambia soprattutto gli equilibri della partita avviene al 68′ con l’espulsione di Tressoldi per doppia ammonizione. Al 93′ Pessina si inserisce in area di rigore e spiazza Consigli ribaltando totalmente il risultato