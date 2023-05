Esposito protagonista in Genoa-Bari! Ma non basta. In campo altro dell’Inter

Sebastiano Esposito è stato uno dei grandi protagonisti di Genoa-Bari conclusa sul risultato di 4-3 all’ultima giornata di Serie B. In campo anche un altro giocatore di proprietà dell’Inter.

GRANDE PROTAGONISTA – Per l’ultima giornata di campionato il Genoa già promosso in Serie A sfida il Bari terzo in classifica e in zona play-off. Una partita piena di gol ed emozionante dal primo all’ultimo minuto. Titolari per entrambe le squadre due giocatori di proprietà dell’Inter: Eddie Salcedo per i padroni di casa, Sebastiano Esposito per il Bari. Sabelli sblocca il risultato per i padroni di casa al 12′. Dopo appena otto minuti, però, ci pensa Sebastiano Esposito a rimettere il risultato in parità direttamente da calcio piazzato con una punizione straordinaria che spiazza il portiere avversario. Al 34′, però, arriva il gol del vantaggio per il Genoa. Il Bari non demorde, e nel secondo tempo realizza ancora una volta il pari con Benedetti. La partita da quel momento si accende, con il 3-2 di Ekuban al 75′, ma il Bari ancora una volta con Esposito protagonista con l’assist, riaggancia il risultato quasi allo scadere con il gol di Cheddira. Un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa al 95′ regala la vittoria con Criscito dal dischetto che, come sempre, non sbaglia.