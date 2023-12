Pellegatti sbotta: «Si legge solo di duello Inter-Juventus! E il Milan?»

Carlo Pellegatti, giornalista tifoso del Milan, ha sbottato contro chi afferma che lo Scudetto è solo un discorso tra Inter e Juventus.

SBOTTA − Carlo Pellegatti, in collegamento su Radio 24 durante il format ‘Tutti Convocati‘, è apparso abbastanza irritato: «Scudetto? Il Milan non c’è, quarto o quinto posto, lo hanno sbianchettato. Si legge solo Inter e Juventus come uniche duellanti, boh non lo so. Ancora tutti gli anni si pensa che il campionato si decida nel mese delle castagne. Non si decide adesso, non è detto che Inter e Juventus siano prime anche a febbraio marzo».