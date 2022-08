Pellegatti: «Derby senza Lukaku? Meglio ma la vera assenza è un’altra»

Carlo Pellegatti, a una settimana dal Derby Milan-Inter, ha parlato della possibile mancanza di Lukaku tra le fila nerazzurre. Secondo il giornalista di fede rossonera, la grave assenza sarà Perisic

MANCANZA − Pellegatti sulla possibile assenza di Lukaku nel derby: «Il Milan ha fatto l’errore di pensare al Derby non giocando con lo Spezia due anni fa. Lukaku? Preferisco sempre giocare senza il belga perché, nonostante la non ottima condizione mentale, è sempre un giocatore molto temibile. Leggenda che l’Inter lo scorso anno abbia dominato 70′, solo un tempo. Molti sottolineano pochissimo l’assenza di Ivan Perisic. L’Inter ha perso il miglior giocatore degli ultimi 2 anni, importante che non ci sia lui sabato». Queste le sue parole in collegamento a Pressing.