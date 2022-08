Turrini: «L’Inter non batterà nemmeno la Cremonese, troppa presunzione!»

L’Inter ha perso la contro la Lazio per 3-1 all’Olimpico. Ora avrà una chance di riscatto martedì contro la Cremonese. Leo Turrini, esperto di motori e tifoso nerazzurro, è perplesso

ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO − Duro Turrini con la sua squadra del cuore: «Allora seriamente ti dico che l’Inter non batte nemmeno la Cremonese, se scende in campo con lo stesso atteggiamento mostrato contro la Lazio. All’Olimpico ho visto una squadra molle e presuntuosa. Il primo gol non si può prendere, è stata la fotocopia di quello di Arnautovic a Bologna nella partita che decise lo scudetto». Le sue parole a Calciomercato.com.