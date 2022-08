Bucciantini: «All’Inter non è tutto a posto. Lukaku? Per me doveva uscire!»

Marco Bucciantini ha parlato del momento dell’Inter che è uscita con una sconfitta dall’Olimpico contro la Lazio. Su Lukaku, giusta la decisione di Inzaghi di farlo uscire

NON TUTTO A POSTO − Secondo Bucciantini alla squadra di Inzaghi non funziona qualcosa: «Gagliardini su Milinkovic Savic? C’è stato un atteggiamento di riflesso di Simone Inzaghi sulla Lazio ma al momento all’Inter non è tutto a posto. Ci sono momenti in cui domina e in altri in cui soffre. La partita cambia però quando arrivano i cambi. Lukaku? Doveva uscire, la squadra deve pensarsi forte anche quando non si sente a posto». Così a Sky Calcio club.