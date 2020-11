Pedullà: “L’Inter prende gol inconcepibili! Lukaku sposta, a Bergamo…”

Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà se la prende con l’Inter per i troppi gol subiti, quindici in nove partite stagionali. Il giornalista, ospite di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, valuta il rendimento della squadra di Conte e la possibile presenza di Lukaku contro l’Atalanta.

DIFESA DA SISTEMARE! – Alfredo Pedullà spiega che squadra di aspetta contro l’Atalanta: «Un’Inter abbastanza vicina a quella di Madrid, dove ha fatto una buona partita, ma senza amnesie difensive. L’Inter prende dei gol abbastanza inconcepibili: non solo il terzo (contro il Real Madrid, ndr), ma anche il secondo di Sergio Ramos con la difesa che non marca. Mi aspetto l’Inter al 70% quella di Madrid, però con una fase difensiva diversa. Però è chiaro: Romelu Lukaku o no sposta molto. C’è anche la rifinitura, vediamo se sarà convocato o no. Se non dovesse giocare non andrebbe neanche col Belgio. Per l’Inter i particolari devono fare la differenza».