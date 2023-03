Pedullà: «Chelsea-Inter potrebbe andare bene, ma sogno un derby»

A Sportitalia hanno realizzato un giochino sui possibili accoppiamenti dei quarti di Champions League. Inter con il Chelsea, Pedullà commenta l’esito

SORTEGGIO − Alfredo Pedullà si esprime così sul possibile accoppiamento dei nerazzurri: «Chelsea-Inter? Credo che potrebbe andare bene per i nerazzurri. Il problema però è solo uno: è portarne una in semifinale! Io ci metterei la firma. Il sogno sarebbe uno scontro fra italiane ai quarti di finale. Lo dico appunto da tifoso italiano, in modo da avere una squadra sicuro in semifinale».