Criscitiello: «Inter e Milan non due fulmini di guerra, serve il Derby»

Tra poche ore ci saranno i sorteggi di Champions League con Inter, Milan e Napoli protagoniste. Criscitiello si concentra sulle due milanesi

SORTEGGIO − Michele Criscitiello dice la sua sui sorteggi di Champions League: «Serve il Derby di Milano perché Inter e Milan non sono due fulmini di guerra e sono arrivate un po’arrancando ai quarti di finale. Tutte le altre sono forti per le due milanesi. Il Napoli invece può giocarsela contro chiunque. Milan e Inter rischiano seriamente di farsi del male per la prossima Champions League, si devono assolutamente svegliare». Le sue parole su Sportitalia.