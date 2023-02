Pecci: «Lukaku mai visto quest’anno, ma non è l’unico problema»

Eraldo Pecci ha parlato dell’Inter prima della sfida con l’Udinese. L’ex calciatore ha detto questo nel programma A tutto calcio di Rai 2.

ATTACCO – Eraldo Pecci non ha individuato solamente problemi in fase offensiva. L’ex calciatore ha citato altre criticità dell’Inter dal programma A tutto calcio di Rai 2, dicendo: «Lautaro Martinez è in forma, Lukaku è un problema. Barella ha sbagliato, il belga non è l’unica questione però perché l’Inter ha preso 26-27 gol. Il problema non è solo davanti, ma alcuni hanno coperto certe pessime prestazioni. Prima l’attaccante argentino con i suoi gol, poi ogni tanto Dzeko. Qualche criticità che hai non la riesci a coprire bene con questo Napoli che ti dà 18 punti di distacco. Se avessi 3-4 punti i problemi sarebbero più piccoli, Lukaku non lo abbiamo mai visto quest’anno».