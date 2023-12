Pazzini: «Inter, il Genoa fa bene contro le grandi per un motivo!»

L’Inter scende in campo a Marassi contro il Genoa di Gilardino che contro le big dice sempre la sua. Pazzini sottolinea come per i calciatori rossoblù sia più semplice: di seguito le sue parole a DAZN

LEGGEREZZA – L’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica, affronta il Genoa ammazza-grandi di Alberto Gilardino. Giampaolo Pazzini sottolinea un aspetto psicologico importante: «Il Genoa non ha nulla da perdere stasera e questo il calciatore lo sente, per questo fa bene contro le grandi. Giocano più liberi mentalmente perché nessuno ti chiede niente. Arnautovic? L’attaccante vive per il gol. Quando l’allenatore ti dice ‘stai tranquillo che il gol arriverà’, ti sta dicendo una grande cavolata. Il gol non arriva, devi andare a cercarlo. Poi naturalmente l’allenatore deve coccolare il suo calciatore in quel momento. Thuram? Dovrà essere bravo a trovare spazi, il Genoa ti concede pochissimo».