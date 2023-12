De Grandis scettico: «Zielinski all’Inter? Da vedere se i conti alla fine tornano!»

Dopo un primo paragone sul trend di Inter e Napoli, Stefano De Grandis si sofferma su Piotr Zielinski, chiacchierato sul mercato per un’eventuale passaggio dal club azzurro a quello nerazzurro.

CONTI – Stefano De Grandis avanza qualche dubbio sull’eventuale arrivo all’Inter di Piotr Zielinski, che potrebbe non rinnovare il suo contratto col Napoli. Così il giornalista nello studio di Sky Sport 24: «Quando una squadra funziona bene quelli che entrano fanno una bella figura. Aurel Bisseck è entrato, ha fatto gol, ha preso il palo. È come quello che succedeva al Napoli lo scorso anno, chiunque entrava faceva gol o bella figura. Quest’anno invece la squadra partenopea anche se non fa una brutta figura fa fatica ad esaltare i giocatori. Zielinski a zero? All’Inter c’è un appeal che viene dalla società, poi se decidi di investire più sugli stipendi che sui cartellini puoi fare questi colpi. Poi devi sempre vedere quanto appesantisci il bilancio, perché se vengono da te è perché li paghi un po’ di più, oltre che per il prestigio della squadra. Bisogna vedere se alla fine i conti riescono a tornare per tutti».